StuttgartEs gibt nicht viele Sänger, die augenblicklich am Auftakt einer Gesangslinie zu erkennen sind. Roger Hodgson zählt mit Sicherheit zu ihnen. Seine hohe, prägnante Tenor-Stimme, oft von anrührender Brüchigkeit unterlegt, ist so unverkennbar wie die Welthits, die er so zahlreich geschrieben hat. Der Singer und Songwriter war und bleibt die Stimme von Supertramp.

Hodgson, geboren 1950 in Portsmouth als Charles Roger Pomfret Hodgson, hat die Progressive-Rock-Band vor fast fünf Jahrzehnten mitbegründet. Doch allein aus seiner Feder stammen all die klassisch-relevanten und von seiner Stimme veredelten Mega-Hits, die Supertramp zu einer Legende