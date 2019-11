Stuttgart"Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken“, sagt Beppo, der Straßenkehrer. „Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten. Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut.“

Der Stuttgarter Regisseur Johannes Schaaf, dessen Leben am Freitag nach 86 Jahren endete, ist seinen Weg genau so gegangen – mitsamt allen Höhen und Tiefen. Und er hat die Szene mit dem Straßenkehrer Beppo ins Bild gesetzt, hat aus Michael Endes Erfolgsroman „Momo“ einen Erfolgsfilm gemacht.

Dass dieser letzte Film des Regisseurs in vieler