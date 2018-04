StuttgartMetallica sind eine der am meisten verehrten Hardrock-Bands. Das Quartett um James Hetfield hat seit seiner Gründung 1981 die Musikwelt verändert. Die Kalifornier aus San Francisco sind längst die heiligen Paten des rasanten und rabiaten Thrash-Metal, längst ihr eigenes Genre und eine der wenigen verbliebenen massenkompatiblen und Generationen übergreifenden Bands auf diesem Erdball.

Seit dem letzten Stuttgarter Gastspiel 2009 hat Metallica das eh schon brutale Spiel noch verstärkt. In der restlos ausverkauften Schleyerhalle zeigen die vier Mannen mehr Ausdauer als die meisten Formationen in ihrem Alter. Metallica sind ohne Zweifel in