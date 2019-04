StuttgartWas für ein Unterschied! Vor 17 Jahren stand ein schlankes Mädchen auf der Bühne im alten Theaterhaus und ließ sich von Christian Muthspiel, ihrem damaligen Freund, auf der Gitarre begleiten. Nicht mehr als zwei Dutzend Leute waren damals in einem Nebensaal und erlebten eine schüchterne, irgendwie hölzern wirkende Sängerin, deren bemerkenswerte Stimme jedoch im Gedächtnis blieb. Nun steht die aparte Norwegerin, die in dieser Woche 49 Jahre alt wird, wieder auf der Bühne des Theaterhauses, dieses Mal im größten Saal T 1 vor fast tausend Menschen. In den letzten Jahren sei in ihrem Leben so viel geschehen, erzählt sie, dass sie bis jetzt gar nicht