Stuttgart (red) - Wegen eines Krankheitsfalls in der Band musste Eros Ramazzotti seinen für gestern Abend in der Stuttgarter Schleyer-Halle geplanten Auftritt kurzfristig absagen. Das Konzert im Rahmen der NOI-World-Tour wird heute Abend um 20 Uhr in der Schleyer-Halle nachgeholt. Karten behalten ihre Gültigkeit.

