StuttgartIm Wald ist Muskelkraft gefragt. Kasperl und Seppel sind dem Räuber auf den Fersen, immer tiefer und tiefer dringen sie in den Wald vor – allerdings nur, wenn die Besucher artig traben. Mitten in der Ausstellung zum „Räuber Hotzenplotz“ steht ein Laufband, und sobald ein Kind darauf zu rennen beginnt, setzt sich ein Zeichentrickfilm in Bewegung. So bewältigen Kasperl und Seppel die nächste Station ihrer Räuberjagd.

Im Jungen Schloss, der Kinderabteilung des Landesmuseums Württemberg, hat einer der berühmtesten und zugleich harmlosesten Räuber Einzug gehalten: der Räuber Hotzenplotz. Viele Generationen von Kindern sind mit dem Kinderbuch