„The Rose (III)“ von Cy Twombly in einer Ausstellung in der Royal Academy of Arts in London im Jahr 2009.dpa

Von Nicole Winfield





Rom - Seine Werke wurden für Millionenbeträge versteigert, 2010 wurde er gebeten, eine Decke des Pariser Louvre zu bemalen. Dennoch wurde der Name des jetzt im Alter von 83 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorbenen US-Malers Cy Twombly oft von denen seiner berühmteren Freunde und Landsleute Jasper Johns und vor allem Robert Rauschenberg in den Hintergrund gedrängt. Dennoch galt Twombly als einer der bedeutendsten Maler der amerikanischen Nachkriegsgeschichte, auch wenn er seit Jahrzehnten in Italien lebte.

In seinen großformatigen abstrakten Gemälden vereinte der 1928 als Edwin Parker Twombly geborene Künstler auf organische Weise Malerei und Zeichentechniken, Kritzeleien, Graffiti und Wörter, die er auf die Leinwände schrieb. Seine Inspiration bezog er dabei vielfach aus der römischen und griechischen Antike und Mythologie. Der zurückgezogen in Italien lebende Künstler wurde in seiner Anfangszeit der zweiten Generation des abstrakten Expressionismus zugeordnet, doch sein Gesamtwerk entzog sich der Kategorisierung konsequent. Er erschuf seine eigene, rätselhafte und sehr intime Bilderwelt, die er auch in seinen Skulpturen fortsetzte, die er 2001 erstmals in großem Rahmen ausstellte.

Für die Bemalung einer Decke des Louvre im vergangenen Jahr - seit den 1950er-Jahren war er der erste nach Georges Braque, dem diese Ehre zuteilwurde - wählte er hingegen ein einfaches Motiv. Ein dunkelblauer Hintergrund mit schwebenden Scheiben und den Namen von Bildhauern aus dem antiken Griechenland. „Ich habe im Alter etwas Neues ausprobiert“, sagte Twombly über die für ihn unübliche Farbwahl. Bei der Einweihung der Louvre-Decke erhielt er den Titel eines Ritters der französischen Ehrenlegion verliehen, 1998 hatte er bereits den höchsten japanischen Kunstpreis, den Praemium Imperial Prize, bekommen, drei Jahre später den Goldenen Löwen bei der Kunstbiennale in Venedig.

Werke Twomblys wurden zu hohen Preisen gehandelt. 2002 wurde ein unbenanntes Gemälde bei einer So­theby‘s-Auktion für 5,6 Millionen Euro versteigert, sein bis dahin teuer­stes Werk war ein 1990 bei Christie‘s für 5,5 Millionen Dollar versteigertes ebenfalls unbenanntes Bild gewesen.

Twomblys Werk führte unter seinen Fans auch zu leidenschaftlichen Aktionen. 2007 wurde eine Frau festgenommen, nachdem sie eine komplett weiß bemalte Leinwand Twomblys geküsst hatte, die rund zwei Millionen Dollar wert war. Die Restaurateure hatten Schwierigkeiten, den Lippenstift abzubekommen; die Frau zahlte schließlich einige hundert Dollar an den Besitzer und den Galeristen und 1,50 Dollar an den Künstler selbst.

Seinen Spitznamen Cy bekam der im US-Staat Virginia geborene Twombly von seinem Vater, einem Baseballspieler für die Chicago White Sox, der denselben Spitznamen trug. Der Vater wiederum hatte ihn nach dem berühmten Spieler „Cyclone“ Young erhalten. 1950 gewann Twombly ein Stipendium, kam nach New York und damit auch in Kontakt mit den Werken von Mark Rothko, Jackson Pollock und vielen anderen. Dort lernte er auch den fünf Jahre älteren Rauschenberg kennen, der ihm riet, ans Black Mountain College im US-Staat North Carolina zu gehen, eine experimentelle Universität, die das Who is Who der amerikanischen Gegenwartskunst hervorbrachte.

Nach seiner Zeit als Kryptograph bei den US-Streitkräften zog Twombly 1957 nach Italien, wo er bis an sein Lebensende blieb. Er wohnte mit seiner Frau Luisa Tatiana Franchetti, die er 1959 geheiratet hatte, und seinem Sohn Alessandro Cyrus in Gaeta in der Nähe von Rom.

Noch bis 10. Juli ist im Münchner Museum Brandhorst eine Ausstellung mit Fotografien Twomblys zu sehen. Danach wandert die Sammlung ans Museum für Gegenwartskunst in Siegen (17. Juli bis 30. Oktober).