Von Thomas Krazeisen





Bregenz - Keiner schlief in dieser besonderen Opernnacht, und vor allem wurde keiner der 7000 Besucher wirklich nass an diesem lauen „Turandot“-Premierenabend mit seinem alle werkbedingte Düsternis überstrahlenden Opernhit „Nessun dorma“. Glücklicherweise ließ das dräuende Wolkenmeer, das sich über dem Bodensee zusammengebraut hatte, während der zweistündigen Eröffnungsvorstellung der diesjährigen Bregenzer Festspiele nur gelegentlich ein paar harmlose Schauer fallen, so dass die 70. Auflage des Traditionsfestivals kaum getrübt von wetterbedingten Unbilden über die weltgrößte Seebühne gehen konnte.

Die wird bei dieser Openair-Produktion, dem Schauplatz von Puccinis Oper gemäß, von einer sich drachenartig am Seeufer entlang schlängelnden chinesischen Mauer dominiert. Die hollywoodwürdigen Blockbuster-Dimensionen des Bühnenblickfangs sind schwer beeindruckend, und das im Wortsinn: Über 300 Tonnen wiegt die mehr als 70 Meter breite und an der höchsten Stelle 27 Meter über den Wasserspiegel ragende Nachbildung des fernöstlichen Walls, in die, für das Publikum unsichtbar, Dutzende Lautsprecher eines ausgeklügelten Surround-Soundsystems eingebaut worden sind. Die mal goldschimmernd, mal in orangefarbenen und erdig-sandigen Tönen strahlende Befestigungsanlage wird von zwei zinnenbewehrten Türmen begrenzt - der auf der rechten Seite trägt einen bonbonrot illuminierten Tee-Pavillon.

Symbolik von Masse und Macht

Ein weiteres Masse-und-Macht-Symbol, das dieses farbkräftige Breitwand-Kino gleichsam durchschneidet, ist eine zweigeteilte Terrakotta-Armee mit rund 200 Kriegern, von denen ein Teil vor der Bühne im Wasser steht. Der andere Teil ist auf einer Tribüne hinter der Mauer platziert: Er wird erst sichtbar, als zu den mächtigen Ouvertürenklängen ein Teil der Maueranlage einstürzt. Es ist das erste einer ganzen Reihe von spektakulären Bildern dieser Neuinszenierung, bei der der Schweizer Regisseur Marco Arturo Marelli nicht nur für die Regie, sondern auch für die Bühne verantwortlich zeichnet.

Vor diesem szenischen Paukenschlag stimmt Marelli das Publikum mit einem poetischen Gegenbild auf die Oper ein: Dem Frauenversteher Puccini war bis zu seinem eigenen Lebensschlussakkord das Finale seiner letzten Opernkomposition offenbar selbst ein Rätsel geblieben. Das Werk blieb Fragment, so dass die postume Mailänder Uraufführung 1926 mit dem noch vom Komponisten vertonten Selbstopfer der Skavin Liù abbrach. Die letzte Viertelstunde auch dieser Bregenzer Inszenierung mit emotionalem Pas de deux samt Liebeskuss und Happy End stammt aus der Feder von Puccinis Kollegen Franco Alfano, über dessen Vollendung der Oper wiederum die Nachwelt rätseln darf, inwieweit sie tatsächlich im Sinne des 1924 an den Folgen eines Kehlkopfkrebsleidens verstorbenen Puccini ist, der der Nachwelt lediglich etliche Notenskizzen hinterlassen hat.

Marelli lässt uns in seinem dem Libretto hinzukomponierten Eingangsbild quasi in die Komponierstube blicken: Sie ist auf einem der zentralen Bühne vorgelagerten Tablett platziert mit Sesseln und einem Klavier, an das sich der wie ein Puccini-Double aussehende unbekannte Prinz denn auch sogleich setzt und über die passenden Akkorde sinniert. Auch ein Bett darf nicht fehlen: anspielungsreiches Requisit im stillen Künstlerkämmerlein, das auch als Memento-mori-Kabinett fungiert. Die schon vom Komponisten auf anrührende Vokalisen gebettete Liù wird hernach in diesem blau eingefärbten Puccini-Studio aufgebahrt, in dem sich der heimatlose Prinz Calaf als Puccini-Wiedergänger vor dem ­„Mauerfall“ von den zarten Klängen einer Spieluhr inspirieren zu lassen scheint für sein ingeniöses, filmreifes Klangwerk.

Die Geschichte, die auf einem ­Theaterstück von Carlo Gozzi basiert, entführt den Zuhörer in eine fernöstliche Märchenwelt. Genauer: in das Reich der grausamen Herrscherin Turandot, die sich in den Kopf gesetzt hat, männerabstinent ihr Dasein zu fristen.

Henker statt Traualtar

Sämtliche Brautwerber landeten bisher nicht vor dem Traualtar, sondern beim Henker, weil sie die drei Rätsel der chinesischen Prinzessin nicht lösen konnten - der grün gewandete persische Blaublüter, dessen enthaupteter Leichnam vom Turm auf der Lindauer Seite in den Bodensee geworfen wird, ist der vorläufig letzte gescheiterte Kandidat. Mehr als zwei Dutzend edelblütige Häupter hatten es schon vor ihm versucht - alle endeten sie im Staatsarchiv, das die drei Minister Ping, Pang und Pong verwalten: In den bürokratischen Katakomben, wo anfangs die Henkersclique ihre funkensprühenden Schwerter schleift, konservieren die drei mausgrauen Funktionärsschranzen, die „über Tage“ in kunterbunten Commedia-dell‘Arte-Kostümen herumtänzeln, Turandots Trophäen in großen Einmachgläsern.

Nicht nur dieses Polit-Trio, das im zweiten Akt individuelle Kontur gewinnt, wenn die Drei als Menschen aus Fleisch und Blut von ihrem privaten Glück und Kleinbürgerträumen erzählen, zeichnet der Regisseur in differenzierenden Farben. Auch das wankelmütige Volk ist hier als Manipuliermasse schillernd in Szene gesetzt: Einmal tritt es als subalternes, uniformes Mao-Kollektiv auf, ein anderes Mal posiert es kapitalistisch aufreizend im Rahmen einer amüsierberauschten Klunker- und Pelzträger-Bonzenparty. Die mächtig fahl bis bunt auftrumpfenden Massenchoreographien konterkariert Marelli immer wieder geschickt mit intimen, kammerspielartigen Tableaus. Für die Beleuchtung des Innenreichs der kaiserlichen Macht wie der Gefühlswelt der lange Zeit ihre Emotionen erfolgreich verdrängenden Titelprotagonistin wird der Deckel des drehbaren zentralen Bühnenzylinders nach oben geklappt. Die Hightech-Scheibe fungiert nicht nur als Screen für symbolisch popartgerechte Drachenhaltung, sondern auch als Projektionsfläche - Puccinis Zeitgenosse Freud lässt grüßen - für Verdrängtes und Traumatisches: So scheint hier Turandots dunkles Familiengeheimnis, die Vergewaltigung einer Ur-Ahnin, als LED-animierte Totenmaske auf.

Es ist ein opulenter Bilderreigen, der dezent mit den handelsüblichen Asia-Klischees kokettiert und ästhetisch viele Register zieht inklusive Feuerkünstler, Kämpfer und Drachenträger - nicht zuletzt die exklusive Dynastenbarke, die durch die Gestade schippert, ist ein echter Hingucker. Und doch leidet diese Inszenierung etwas am räumlichen „Zentralismus“, weil die Regie das facettenreich illuminierte Setting allzu sehr in die Bühnenmitte zwingt und die Dimensionen der Seebühne nicht konsequent ausschöpft; auch die steinernen Gäste, wiewohl in wechselnden Farben eindrucksvoll hinterleuchtet, sind schön anzusehen, bleiben aber dramaturgisch letztendlich belanglos.

Nur die Musik spielt wirklich - und das betörend präzise - auf der gesamten Mauer- und Puccini­klang-Bandbreite. Paolo Carignani animiert die Wiener Symphoniker zu einem transparenten, rhythmisch prägnanten Sound, der die expressionistisch schroffen Aufgipfelungen dieser vielschichtigen Partitur ohne falsches Pathos nimmt und noch die intimsten Seelenwinkel ohne Sentiment-Retuschen mit satten Klangfarben ausleuchtet.

Solistisch ragen Riccardo Massis eher verhalten beginnender, dann aber - vor allem in seiner Bravour-Arie „Nessun dorma“ - mit Schmelz und heldischem Timbre auftrumpfender Prinzenheißsporn Calaf sowie Guanqun Yus noch in den Folterqualen wunderbar einfühlsam phrasierende Sklavin Liù aus dem Sängerensemble heraus, während Mlada Khudoley als meist schneidend intonierende, eisumgürtete Prinzessin selbst im leicht kitschig temperierten Liebesfinale singdarstellerisch nicht wirklich aufzutauen vermag.

Vorstellungen bis 23. August.

Das SWR Fernsehen zeigt heute ab 21 Uhr „Turandot“ live von den Bregenzer Festspielen.

www.bregenzerfestspiele.com