StuttgartVom Saulus zum Paulus: Was zum geflügelten Wort wurde, gestaltet Felix Mendelssohn Bartholdy beeindruckend in seinem Oratorium „Paulus“. Im einen Augenblick ist dieser Saulus noch ein Eiferer, der die Anhänger Jesu verfolgt. Plötzlich hört er die Stimme Gottes – und ist bekehrt. In der Aufführung der Stuttgarter Bachakademie am Samstag im voll besetzten Beethovensaal berührt dieser Moment.

Bachakademie-Chefdirigent Hans-Christoph Rademann hatte zuvor den groß besetzten Chor der Gaechinger Cantorey und das Orchestre Philharmonique de Luxembourg massiv angestachelt. Die Steinigungsszene und den Eifer des Saulus in der Arie „Vertilge sie,