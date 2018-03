Stuttgart (lsw) - Die Stuttgarter Philharmoniker erhalten den Rachmaninoff-Preis 2006 für ihre Konzertreihe mit Werken des russischen Komponisten. Die Preisverleihung findet am kommenden Mittwoch im Gustav-Siegle-Haus in Stuttgart statt. Der Enkel Rachmaninoffs, Alexandre, überreicht den Preis an Bürgermeisterin Susanne Eisenmann und den Chefdirigenten der Philharmoniker Gabriel Feltz. Gemeinsam mit Solocellist Jochen Ameln wird Feltz ein Stück Rachmaninoffs spielen. Der Preis ist undotiert.

