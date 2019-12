KöngenSehr zufrieden ist das Team des Jazzclubs Schloss Köngen mit dem ersten Jahr unter neuer Leitung. „Unsere Neukonzeption des Programms kommt beim Publikum sehr gut an, wir hatten ausverkaufte Abende“, freut sich der Vorsitzende Johannes Laxander über den Erfolg der Konzerte in der Schlosskapelle in Köngen. Im neuen Jahr startet der Club zunächst mit einem Auftritt der Hausband. Am Freitag, 24. Januar 2020, spielt ab 20 Uhr das Köngener Schloss-Swingtett.

„Einen Querschnitt durch die unterschiedlichen Stile des Jazz“ möchte das neue Team dem Publikum auch im Jahr 2020 wieder bieten. Auch das Experiment, mit jüngeren Künstlern wie dem