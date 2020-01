StuttgartDer Klang ist erdig, direkt, sehr kräftig und dunkel. Das mag mit an dem großen, sonoren Instrument des Bratschers liegen, das einem am Dienstagabend im Stuttgarter Mozartsaal sofort ins Auge fällt. Es liegt aber vor allem an dem Ton, auf den sich alle Mitglieder des Quatuor Modigliani geeinigt haben: einen saftigen, satten, beweglichen, im dynamischen und klangfarblichen Miteinander extrem fein ausbalancierten Ton, der nie die Herkunft des Ensembles verleugnet. Und der bewirkt, dass man das Spiel des vor 16 Jahren in Paris gegründeten Streichquartetts fast schubladenhaft genau bei jenem Stück als besonders stimmig und rund empfindet, mit dem es