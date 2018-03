Anzeige

New York (dpa) - Schriftsteller Thomas Pynchon (76) ist mit seinem neuen Roman für den National Book Award nominiert worden. „Bleeding Edge“ sei einer der fünf Romane auf der Shortlist für die Auszeichnung, teilte die National Book Foundation in New York mit. Pynchon, der als medienscheu gilt und keine Fotos von sich zulässt, war mit Werken wie „Mason & Dixon“, „Gegen den Tag“ und „Natürliche Mängel“ bekannt geworden; für „Die Enden der Parabel“ war Pynchon 1974 bereits mit einem National Book Award ausgezeichnet worden.

Der Gewinner wird bei einer Gala am 20. November bekanntgegeben. Der National Book Award gilt neben dem Pulitzer-Preis als bedeutendster Buchpreis der USA.