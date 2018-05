Anzeige

Zürich (dpa) - Der Psychoanalytiker Arno Gruen ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Wie sein Verlag Klett-Cotta jetzt mitteilte, starb er bereits am 20. Oktober in Zürich. Der Wissenschaftler hat sich vor allem mit den psychologischen Ursachen für Gewalt und Fremdenhass sowie mit den Voraussetzungen für Autoritätsgläubigkeit und Demokratie beschäftigt.

Für sein Werk „Der Fremde in uns“ erhielt Gruen im Jahr 2001 den Geschwister-Scholl-Preis. 2015 erschien sein Buch „Wider den Terrorismus“, in dem er sich unter anderem mit den Anschlägen in Frankreich auseinandersetzt.

Der 1923 in Berlin geborene Gruen war 1936 mit seiner jüdischen Familie in die USA emigriert. Nach dem Studium der Psychologie leitete er die psychologische Abteilung der ersten therapeutischen Kinderklinik im New Yorker Stadtteil Harlem. Seit 1979 lebte und praktiziert er in der Schweiz.