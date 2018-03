Anzeige

Von Wilfried Mommert





Berlin - „Nach einem Sinn suchen? Ich versteh's nicht.“ Es ist eine der letzten Äußerungen von Christoph Schlingensief im Endstadium seiner Krebserkrankung, der er am Samstag in Berlin im Alter von 49 Jahren erlag. Im Oktober wäre er 50 geworden, dann sollten seine Memoiren erscheinen. Dabei ist der Theater-, Film- und Opernregisseur ein Künstlerleben lang dem Rat seines Jugendfreundes Helge Schneider gefolgt, „tief in deiner Seele nach deinen Ängsten zu suchen“. Das führte Schlingensief schließlich sogar, von Wolfgang Wagner gerufen, auf den legendären Grünen Hügel in Bayreuth. Dort gab das Enfant terrible der deutschen Kulturszene - das Etikett konnte er nicht leiden - im Jahr 2004 sein spektakuläres Operndebüt mit „Parsifal“, Richard Wagners „Weltabschiedswerk“.

„Alles in den Boden gerissen

Die Erlösungsthematik in vielen Wagner-Werken hat den Katholiken und früheren Oberhausener Messdiener, der mit dem Papst und der Amtskirche haderte und Gott auch als einen „gescheiterten Künstler“ ansah, stets fasziniert. Seiner Meinung nach hatte der Anfang 2008 bei ihm, einem Nichtraucher, entdeckte Lungenkrebs in Bayreuth seinen Ursprung. Im Mai 2010 sagte Schlingensief in einem Interview, er wisse seit einigen Monaten, dass er neue Metastasen habe. Durch den Krebs sei „alles in den Boden gerissen worden“.

Dabei war er bis zuletzt voller Pläne. Überraschend für die Kunstwelt war dem im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg lebenden Schlingensief sogar die Gestaltung des deutschen Pavillons auf der Kunstbiennale in Venedig 2011 übertragen worden. An der Pressekonferenz zur Vorstellung seiner Pläne hatte er Anfang Juli 2010 in Frankfurt aber schon nicht mehr teilnehmen können. Auch eine Produktion für die Ruhrtriennale („S.M.A.S.H. - In Hilfe ersticken“) musste er absagen. In einem Brief an sein Team nannte er als Begründung „neue Befunde“ in seinem Krankheitsfall, „ein paar harte Neuigkeiten“.

Christoph Schlingensief wurde, wie es ein Kritiker schrieb, von den einen als „nervtötender oder auch begnadeter Selbstdarsteller“ und von den anderen als „Lichtgestalt unter all den Energiesparlampen“ in der Kulturszene angesehen. Seine Visio­nen und Kunstvorstellungen erinnerten manchmal an den Aktionskünstler Joseph Beuys (1921-1986) und dessen „erweiterten Kunstbegriff“. Er war auch eines der großen Vorbilder des Regisseurs.

Schlingensief hat wie nur wenige die deutschsprachige Film- und Theaterwelt provoziert und beflügelt. Seine Krebserkrankung verarbeitete er auch auf der Bühne. Produk­tionen wie „Mea culpa“ oder „Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir“ am Wiener Burgtheater und bei der Ruhrtriennale fanden 2008 und 2009 große Beachtung. 2009 veröffentlichte er sein bewegendes „Tagebuch einer Krebserkrankung“, mit dem er auch auf Lesereise ging. Noch in diesem Mai inszenierte er das Opernprojekt „Via Intolleranza II“ nach Luigi Nono in Brüssel und anderen Orten.

Schlingensiefs letzter großer Traum aber hieß Afrika mit einem eigenen „Festspielhaus“ in Burkina Faso. Im Februar 2010 legte er den Grundstein dazu, sprach zuletzt aber lieber von einem „Operndorf“, das kein „abgehobenes Bayreuth“ werden sollte.

Von 2004 bis 2007 hatte er seine eigenen, Kräfte raubenden und Nerven zehrenden Erfahrungen mit dem „Wallfahrtsort“ aller Wagneria­ner gemacht. Indirekt gab er diesem „Abenteuer“ später auch eine „Mitschuld“ an seinem Krebs, wollte es aber im Nachhinein auch nicht missen: „Trotz allem bin ich froh, dass ich den ‚Parsifal‘ gemacht habe, es war letztendlich ein großer Schritt zur Kunst und, wie Beuys sagen würde, zur Ich-Erkenntnis.“

In den 1990er-Jahren gehörte der gebürtige Oberhausener zu Frank Castorfs Hausregisseuren an der Berliner Volksbühne („100 Jahre CDU“, „Rocky Dutschke, 68“). Bekannt wurde er zuvor mit seinen frühen Filmen wie „Das deutsche Kettensägenmassaker“ (1990), in dem die deutsche Wiedervereinigung als „deutsches Schlachtfest“ sarkastisch aufs Korn genommen wurde.

Der Filmemacher Schlingensief hatte schon früh mit Underground- Streifen wie „Menu total“ (1985/86) mit Helge Schneider Aufsehen erregt. Danach folgten Filme wie „Terror 2000 - Intensivstation Deutschland“ (1992) oder „United Trash“ (DVD-Filmsammlung Filmgalerie 451) und die TV-„Talkshow 2000“ sowie Theaterinszenierungen, Kunstperformances und Installationen. Bis zum Schluss gehörten Laien und Behinderte zu seinem engeren Ensemble. „Du bist wie ich“, sagte er einmal zu einer seiner behinderten Darstellerinnen, „wir sind alle krank“.

„Großartiger Wachrüttler“

Im Sommer des vergangenen Jahresw heiratete der von seiner Krankheit gezeichnete Künstler im brandenburgischen Hoppenrade seine langjährige künstlerische Mitarbeiterin Aino Laberenz. Am Samstag starb er, wie sie sagte, „im Kreis seiner Familie“ in Berlin. Aber noch einmal wird man von dem „Anarchisten der Kulturwelt“ hören - bei einem großen Theaterfest zum Abschied für alle Freunde.

Künstler und Politiker würdigten den Verstorbenen am Wochenende als bedeutenden Theatermann, als „einen der größten Künstler, der je gelebt hat“, wie die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek meinte. Mit ihr hatte Schlingensief an der Wiener Burg zusammengearbeitet.

„Die Walküren begleiten den Krieger nach Walhall“, schrieb Katharina Wagner, die neue Leiterin der Bayreuther Richard-Wagner- Festspiele, in einem Nachruf am Sonntag („B.Z.“). Sie hatte die Nachricht vom Tod Schlingensiefs mitten in einer „Public-Viewing“-Vorstellung der „Walküre“ in Bayreuth erhalten. Der Theaterregisseur und Intendant der Wiener Festwochen, Luc Bondy, würdigte Schlingensief als „lebenspendenden Anarchisten“ und „eine große Figur der deutschen Kultur“. Der Theatermacher und ehemalige Intendant der Münchner Kammerspiele, Frank Baumbauer (64), bezeichnete Schlingensief als „großartigen Wachrüttler“. Berlinale-Direktor Dieter Kosslick würdigte den Regisseur als einen „großen Filmemacher und politischen Künstler“, der sich mit seiner Kunst auch gegen Rassismus und Menschenrechtsverletzungen engagiert habe. Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) würdigte Schlingensief als einen der vielseitigsten und innovativsten Künstler. Zu seinen Stilmitteln habe nicht selten auch die Provokation gehört, „mit der er ganz bewusst auch über den Kulturbereich hinaus Kontroversen auslösen und irritieren wollte.“