StuttgartAm Ende fallen alle Masken. „Du bist die Ruh’“, singen nacheinander der Bariton Holger Falk und die Sopranistin Maria Bengtsson. Die Begleitung von Schuberts stillem Lied durch das Tiroler Ensemble Franui ist jetzt ganz leise. Gemeinsam mit dem agilen Tänzer Paul White, der so viel und so viele an diesem Abend in Bewegung gebracht hat, setzen sich die Sänger an das Bett der alten Frau, die als Letzte der Schauspieltruppe Familie Flöz ihr wahres Gesicht zeigt, und zum anrührend poetischen Finale des Musiktheaters „Himmelerde“ erleuchten die Bühne nur die Kerzen einer Geburtstagstorte. Mag sein, dass der letzte Geburtstag auch der letzte Tag im