FilderstadtWir haben beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am vergangenen Wochenende viele einzigartige Leistungen gehört“, begrüßte Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub die zahlreichen Gäste des Preisträgerkonzerts in der Bernhäuser Filharmonie. Der bundesweite musikalische Wettbewerb, bei dem sich auf der Regionalebene die Landkreise Esslingen, Göppingen und Rems-Murr jährlich in der Austragung abwechseln, geht in diesem Jahr in die 57. Runde.

Diesmal waren die Vorspiele der verschiedenen Wettbewerbskategorien im Filderstädter Filum, einer vor vier Jahren neu erbauten Musikschule, die hervorragende Rahmenbedingungen bot. „Wir