StuttgartSitzplätze bei einem Reggaekonzert? Wenn die Jungs mit dem herrlich lässigen Rhythmus im Blut zum Tanz bitten, braucht es das so nötig wie Winterreifen in der Sahara. Beim Konzert von Gentleman bleiben die bestuhlten Bereiche der Porsche-Arena also gleich komplett gesperrt – auch die Führungskraft der deutschen Reggaeszene besitzt schließlich die Lizenz zum Grooven. Und gegroovt wird ausgiebig an diesem Freitagabend. Mit einer siebenköpfigen Band sowie zwei Begleitsängerinnen bringt der Musiker aus Köln, der so sehr nach Kingston klingt, seine Songs tüchtig zum Swingen; im ausverkauften Innenraum wiegen sich dazu 3000 Besucher nach dem Motto