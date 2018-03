Anzeige

Von Alexander Maier





Berlin - Die 61. Berliner Filmfestspiele sind vorüber, und sie werden als ein Festival in Erinnerung bleiben, das mehr auf inhaltlichen Anspruch und politisches Profil als auf Glanz und Glamour setzte. Kaum einer der rund 4000 Filmkritiker, die aus aller Welt angereist waren, war am Ende wirklich überrascht, als Jury-Präsidentin Isabella Rossellini am Samstagabend im Berlinale-Palast am Marlene-Dietrich-Platz den strahlenden Sieger verkündete: Für den iranischen Beitrag „Nader und Simin, Eine Trennung“ von Asghar Farhadi gab’s nicht nur den Goldenen Bären für den besten Film im Wettbewerb, sondern auch zwei Silberne Bären für dessen Schauspieler-Ensemble.

Großes Kino außer Konkurrenz

Mehr denn je hat die Berlinale in diesem Jahr ihr politisches Profil herausgearbeitet. Das macht sie unter den großen internationalen Filmfestivals unverwechselbar. Das allein genügte freilich nicht, um einen wirklich aufregenden Wettbewerb zu präsentieren. Die cineastischen Highlights machten sich diesmal rar, der Beifall des Fachpublikums fiel eher verhalten aus. Und wenn denn doch einmal großes Kino geboten wurde wie bei der Eröffnung mit dem Western-Remake „True Grit“ der Coen-Brüder, dann sah man einen Film, der in den USA schon längst zu sehen war und deshalb nur außer Konkurrenz lief.

Gerade der Wettbewerb machte diesmal deutlich, dass die Berlinale im eng getakteten Terminkalender des internationalen Filmgeschäfts keine ganz einfache Position hat: Eingezwängt zwischen dem amerikanischen Sundance-Festival, das als Mekka der Independent-Filmer gilt, und den bevorstehenden Oscar-Verleihungen, die der Reiselust vieler Stars nicht gerade zuträglich sind, wird es für die Berlinale immer schwieriger, die absoluten Top-Filme zu holen - zumal Produktionen, die auf einen Academy Award spekulieren, schon im Herbst anlaufen sollten, um die Nominierung nicht zu verpassen. Und im Mai wartet schon wieder das nicht minder attraktive Filmfestival in Cannes, das sich so manchen Film ins Programm holt, den man gerne auch in Berlin gesehen hätte. Berlinale-Chef Dieter Kosslick und sein Team versuchen, das Beste aus dieser vertrackten Situation zu machen, und betonen ganz bewusst den politischen Anspruch, der schon lange untrennbar mit dem Festival verbunden ist und der sich wie ein roter Faden durch die vergangenen elf Tage zog.

Das begann bereits mit der Besetzung der internationalen Jury, der ein Mann angehörte, der gar nicht nach Berlin kommen durfte: der iranische Filmemacher Jafar Panahi, der in seiner Heimat mit Gefängnis und Berufsverbot belegt worden war. Sein Platz in der Jury wurde bewusst freigehalten, immer wieder wurde während des Festivals die Solidarität mit dem Bären-Gewinner von 2006 betont.

Dass am Ende mit Asghar Farhadis „Nader und Simin, Eine Trennung“ auch ein iranisches Kino-Drama im Wettbewerb die Nase vorn hatte, passte da perfekt ins Bild - wobei die Entscheidung der internationalen Jury über jeden Zweifel erhaben war: Dieser Film zählte in einem Wettbewerb, der nicht gerade reich an herausragenden Momenten war, zu den Highlights; viele hatten ihn schon nach der Vorstellung am vergangenen Dienstag ganz oben auf der Rechnung.

Im Spiegel einer sehr persönlichen Familiengeschichte erzählt der Film von Schuld und Verantwortung und vom Leben im Iran. Und das gelingt dem Regisseur auf derart beeindruckende Weise, dass er der Berlinale ein Stück großes Kino bescherte.

