PlochingenSpontan und emotional, unmittelbar und unbekümmert sind die späteren Zeichnungen von Fritz Nuss – und das, obwohl der Künstler, der zu den profiliertesten Bildhauern Baden-Württembergs zählt, im Alter nahezu blind war. Die jüngste Ausstellung in der Galerie der Stadt Plochingen widmet sich einem ganz besonderen, weniger bekannten Schaffensbereich im überaus produktiven Künstlerleben von Fritz Nuss: seinen Zeichnungen.

„Ein weiteres Highlight in der Geschichte dieser Räume“, unterstreicht Bürgermeister Frank Buß in seiner Begrüßungsrede im Rahmen der Vernissage in der Galerie der Stadt Plochingen die Bedeutung der Grafik-Schau. Unter den