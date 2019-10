EsslingenEin wirksames Mittel gegen Einsamkeit ist Fantasie. Niko fühlt sich alleine und erfindet sich einen Kameraden, einen mit braunem Fell und Schlappohren, die so lustig um seinen Kopf schlingern, wenn er sich schüttelt. Sie sind allerbeste Freunde. Unzertrennlich, bis Ole auftaucht. „Es tut mir leid, ich brauch dich nicht mehr“, sagt Niko und schickt seinen unsichtbaren Hund in die Wüste. Dort, im „Nirgendwo“, ist die Landschaft so öde und leer wie Snuffis Inneres. Zum Glück trifft er Mops Mucki, ausrangiert wie er. Ihr Schicksal macht sie zu Verbündeten.

„Snuffi Hartenstein“ ist das jüngste Buch des 81-jährigen Kinderbuchautors Paul Maar.