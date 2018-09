Anzeige

Von Ulf Mauder





Moskau - Nach ihrer Verfolgung unter Stalin und der Massenauswanderung vor und nach dem Zerfall der Sowjetunion erhalten Russlands Juden jetzt in Moskau ein Museum mit einem Gemeindezentrum. Mit Zustimmung des Kreml bauen deutsche Architekten im Stadtzentrum bis 2012 in einem Gebäude des legendären russischen Architekten Konstantin Melnikow eines der größten jüdischen Museen der Welt. „Das Besondere ist aber nicht die Größe, sondern das Ziel, dort ein Gemeinde- und Begegnungszentrum zu schaffen mit allem, was zum jüdischen Leben gehört“, sagt Architekt Thomas Willemeit vom Berliner Büro Graft.

Noch ist in dem früheren Busdepot aus den 1920er-Jahren eine Ausstellungshalle für moderne Kunst untergebracht. Doch künftig soll sich in der 9000 Quadratmeter gro­ßen Backsteinhalle an der Obraszowa-Straße alles um jüdisches Leben in Russland drehen. Die Architekten planen, unterirdisch noch mehr Fläche zu schaffen. Der Baustart sei für Anfang 2010 ge­plant, sagt Boruch Gorin von der Moskauer Jüdischen Gemeinde.

Melnikows geradliniger Bau war zuletzt auch dank der Unterstützung des Oligarchen Roman Abramowitsch für einen Millionenbetrag aufgemöbelt worden. Die Halle war schon vor längerer Zeit von der Stadt Moskau der Jüdischen Gemeinde übergeben worden. Viele der benachbarten Gebäude werden bereits von jüdischen Institutionen genutzt. Es gibt eine Schule und Universität, eine Suppenküche sowie ein Gesundheitszentrum. Dies alles dient nach Gemeindeangaben dem Ziel, den Zehntausenden Juden in Russlands größter Stadt wieder eine echte Zukunft zu bieten.

Die nach Ende des Kommunismus nach Israel und in andere Länder ausgewanderten Juden sollen, so die Vorstellung der Initiatoren, auch zur Rückkehr ermuntert werden. Regierungschef Wladimir Putin hatte sich noch zu Zeiten seiner Präsidentschaft für ein solches jüdisches Zentrum eingesetzt - und öffentlichkeitswirksam im Fernsehen ein Monatsgehalt für das Museum gespendet. Auch Kremlchef Dmitri Medwedew versteht multireligiöses und -ethnisches Leben als Teil eines neuen und modernen Russland.

Bislang sah sich Russland von Menschenrechtlern eher dem Vorwurf ausgesetzt, bei der Aufarbeitung namentlich der Stalin-Diktatur zu versagen. Den Zuschlag für die inhaltliche Ausgestaltung des Museums haben die Ausstellungsdesigner des US-Unternehmens Ralph Appelbaum Associates erhalten, wie die Jüdische Gemeinde mitteilte. Unter Leitung des in Berlin lebenden designierten Museumsdirektors Boris Moshkovits soll hier nicht allein der Holocaust im Mittelpunkt stehen, sondern optimistische Einblicke in jüdisches Leben mit seinen Festen und Bräuchen gegeben werden.

Geplant seien auch eine Bücherei, ein Zentrum für jüdische Studien, ein Konferenzzentrum sowie ein Restaurant. Die Umsetzung des Vorhabens soll etwa 50 Millionen Euro kosten, die aus Privatspenden reicher russischer Juden finanziert werden. Auch Abramowitsch ist im Vorstand der Gemeinde vertreten. Zwar mussten die Initiatoren wegen der Finanzkrise von ursprünglich größeren Bauplänen Abstand nehmen. Wichtig sei aber, meint Architekt Willemeit, dass der politische Wille gegeben sei. Dies dürfte der Fall sein: Die bisherigen Signale von Stadt- und Staatsspitze weisen da­rauf hin, dass man mit dem neuen Museum ein Zeichen für Toleranz und gegen den in der russischen Gesellschaft immer noch grassierenden Antisemitismus setzen will.