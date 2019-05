Straßburg/StuttgartWarum sie die Oper so mochte? Eine Frage in einem Interview, das Eva Kleinitz gab, als sie 2011 neu an die Staatsoper Stuttgart kam. Die Antwort der Operndirektorin blieb im Gedächtnis: „Weil da Menschen auf der Bühne einen Ton produzieren, eine Emotion wiedergeben, eine Aussage machen, mich treffen und dabei nicht sprechen.“ Diese Menschen, Sängerinnen und Sänger, haben im beruflichen Leben von Eva Kleinitz immer im Mittelpunkt gestanden: Als Leiterin des künstlerischen Betriebsbüros der Bregenzer Festspiele von 1998 bis 2006, danach bis 2010 in gleicher Funktion an der Brüsseler Opéra de la Monnaie hat sie getan, was in ihrer Macht