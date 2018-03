Stuttgart (dpa) -Mit einer Retrospektive sowie Diskussionen und einer Ausstellung erinnert die Oper Stuttgart an den in Russland unter Hausarrest stehenden Regisseur Kirill Serebrennikow. Zahlreiche Sonderveranstaltungen von heute bis Dienstag, 10. Oktober, rücken das Schicksal des Leiters des Moskauer Avantgarde-Theaters „Gogol“ in den Mittelpunkt. Am 22. Oktober beleuchten Experten bei einem Podiumsgespräch unter dem Titel „Chronik der Ereignisse - Kirill Serebrennikow im Visier der Staatsgewalt“ den Fall des Künstlers, der vorerst bis 19. Oktober wegen Betrugsverdachts unter Hausarrest steht. Wegen der Einschränkungen für