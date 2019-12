FilderstadtZu den aktivsten Mitgliedern des Kulturvereins Alte Mühle in Bonlanden gehört Rolf Gommel. Der ehemalige Bassist der weit über die Region hinaus bekannten Filderstädter Band „Flippmanns“ ist studierter Mathematiker. Musik und Theater zu veranstalten, hat den vielseitig interessierten Filderstädter schon immer gereizt. Seit die Stadt 1981 das Gebäude an den Kulturverein Alte Mühle, an die Volkshochschule, die Familienbildungsstätte und andere Nutzer übergab, ist das ehemalige Mühlengebäude gemütliche Kneipe, Konzertsaal und Theaterhaus.

„Wir wollen ein Kulturprogramm bieten, das jenseits des Massengeschmacks liegt“, bringt Gommel das