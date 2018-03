Anzeige

Luxemburg (dpa) - Die in Österreich geltende Preisbindung für deutschsprachige Bücher aus dem Ausland - vor allem aus Deutschland - ist illegal. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am Donnerstag, die Festlegung von Endverkaufspreisen auch für Importbücher verstoße in der bestehenden Form gegen das EU-Recht. Es sei eine Behinderung des freien Warenverkehrs, wenn Verleger und Importeure deutschsprachiger Bücher nicht selbst über die Preise ihrer Bücher in Österreich entscheiden können. Das österreichische Recht sieht vor, dass für deutschsprachige Bücher vom Verleger oder Importeur ein Endverkaufspreis festgesetzt werden muss, der nicht unterschritten werden darf. Zudem darf ein Importeur den vom Verleger für den Verlagsstaat (etwa Deutschland) empfohlenen Endverkaufspreis nicht unterschreiten.