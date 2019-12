StuttgartDie Nights of the Proms – mal zeigen sie Licht wie in den Jahren 2016 und 2017, mal Schatten wie vergangenes Jahr. Erinnerungen – wie die Zeitreise durch die Proms-Vergangenheit vor Beginn der Reisezeit durch 300 Jahre Musikgeschichte. Die Lebenden wie die Simple Minds und die Toten wie Marie Fredriksson, die im Rückblick auf der Videowall vorbeiziehen, lassen den Jahrgang 2019 umso präziser einordnen: als ein Zwischenjahr. Manches ist gut, manches weniger gut. Die Summe aller Einzelteile ergibt in der nahezu ausverkauften Stuttgarter Schleyerhalle nicht die beste aller Shows, aber auch nicht die schlechteste.

Das gilt besonders für