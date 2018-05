Stuttgart - Einen „grenzenlosen Beutezug durch die Weltmeere der Animation“ verspricht Ulrich Wegenast, der künstlerische Geschäftsführer des 24. Internationalen Trickfilm-Festivals (ITFS), das vom 2. bis zum 7. Mai wieder die große weite Welt der animierten Bilder nach Stuttgart bringt. An die 1000 Filme sind zu sehen, mehr als 80 000 Besucher werden erwartet. Neu und noch größer ist die Leinwand für das Open Air auf dem Schlossplatz. Am Marktplatz gerät auf der Fassade des Breuninger Markts durch eine App ein Piratenschiff in Bewegung. In der deutlich erweiterten GameZone im wieder