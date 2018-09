StuttgartUnderstatement gehört zu ihm. „Im Großen und Ganzen“, sagt Jörg-Hannes Hahn, „bin ich zufrieden.“ Wer den Bezirkskantor kennt, weiß, dass sehr viel bedeutet. Ganz große Projekte gibt es in der neuen Saison in der Konzertreihe „Musik am 13.“ in Bad Cannstatt zwar nicht. Aber auch in bescheidenem Rahmen gelingt es Hahn, Perlen ans Tageslicht zu befördern. Im Programm 2018/19 findet sich Etliches, was es sonst nirgends gibt und den Besuch in der Cannstatter Stadt- oder Lutherkirche lohnt.

Hahns Lust an der Kombination von Bekanntem und Unbekanntem ist der Abend am 13. Oktober gewidmet. Auf dem Programm: Bach-Motetten mit dem Cantus Stuttgart