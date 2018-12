MarbachWer denkt bei Marbach an Musik oder Kabarett? Im Deutschen Literaturarchiv liegt manches, was man dort nicht vermutet. Anfang Januar übernimmt die Literaturwissenschaftlerin Sandra Richter die Leitung des Instituts von Ulrich Raulff. Sie will künftig auch die verborgenen, unentdeckten und unbekannten Schätze würdigen.

Frau Richter, Sie sind die Tochter eines Schreiners und einer Zigarrenmacherin. Wie kamen Sie zur Literatur?

Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, dort gab es nichts als Kühe und Bücher. Ich habe mich den Büchern gewidmet. Speziell meine Mutter las mir vieles vor. Sie wollte etwas anderes sein als Hausfrau