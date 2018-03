Anzeige

Stockholm (dpa) - Mit knapp zwei Millionen Euro soll der bittere Streit um das Erbe des Krimi-Autors Stieg Larsson („Millenniums-Trilogie“) beendet werden. Der Vater und der Bruder des 2004 gestorbenen Schweden kündigten an, dass sie Larssons jahrzehntelange Gefährtin Eva Gabrielsson mit 20 Millionen Kronen (1,9 Millionen Euro) abfinden wollen. Nach Medien­schätzungen hat der Welterfolg der drei Krimis bisher 130 Millionen Kronen eingebracht. Larsson war 2004 im Alter von 50 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben, kurz bevor der erste Band der Trilogie erschien. Da der Autor und seine Lebensgefährtin, die ihn zeitweise versorgt hatte, nie verheiratet waren, gingen alle Rechte an den Büchern und die Einnahmen auf den Vater Erland Larsson und dessen zweiten Sohn Joakim über. Gabrielsson warf beiden vor, sich hemmungslos an dem Krimi-Erfolg zu bereichern, obwohl sie viele Jahre bis zum Tod des Autoren überhaupt keinen Kontakt mit diesem hatten.