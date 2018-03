Astronaut Farmer

Charles Farmer (Billy Bob Thornton) ist seit Kindertagen besessen von der Idee, eines Tages mit einer selbst gebauten Rakete in den Weltraum zu düsen. Auf seiner Farm in Texas bastelt er mit unbändigem Erfindergeist und skurrilen Ideen an solch einem Gerät: Das Kinderkarussell nutzt er als Beschleunigungsmesser, den Hausarzt als militäri-schen Gesundheitstechniker. Und seine Kinder gehen nicht mehr zur Schule, sondern bekommen Pfannkuchen in Planetenform zum Frühstück und wachen über Farmers Bodenstation. Tatsächlich scheint ihm das Unmögliche zu gelingen - bis er mit den strengen Sicherheitsvorschriften einer krisengebeutelten