StuttgartSchon lange nicht mehr einen so hochkarätigen Ballettabend gesehen – mit ausdrucksstarken, eleganten Tänzern, mit drei ganz unterschiedlichen choreografischen Handschriften, durchgehend niveauvoll, interessant und spannend. Drei Abende lang war das Nederlands Dans Theater im Ludwigsburger Forum am Schlosspark ausverkauft, an drei Abenden wurden die Tänzer lange und lautstark bejubelt.

Paul Lightfoot und Sol León, die aktuellen Chefchoreografen der Kompanie, sind wegen ihrer rätselhaften, oft zu ähnlichen Stücke ein wenig umstritten, in „Singulière Odyssée“ aber erweisen sich der Brite und die Spanierin erneut als Meister der dunklen