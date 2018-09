EsslingenEs ist eine so schöne Geschichte. Voll nie erfüllter Sehnsucht, voll Witz und wunderbarer Liebeslyrik, so viel romantischer als Schiller, Goethe und all die trockenen Pflicht-statt-Liebe-Themen im Deutschunterricht. Als erste Premiere der Spielzeit hat die Esslinger Landesbühne (WLB) „Cyrano“ in Szene gesetzt, Edmond Rostands vielfach verfilmte und adaptierte Verskomödie über den Mann mit der großen Nase, gespielt an der Jungen WLB, der Kinder- und Jugendsparte, in einer Fassung für Zuschauer ab 14 Jahren. Und obwohl man zunächst staunend vor dem schrillen Bühnentraum in Gold, Pink und Weiß steht, hatte Regisseur Jakob Weiss doch genau den