Berlin (dpa) - Deutschland hat sich nach den Worten von Bundestagspräsident Norbert Lammert bis heute nicht vollständig von den Folgen der Bücherverbrennungen der Nazis erholt. Die Verfolgung Hunderter Autoren und die öffentliche Vernichtung ihrer Werke seien Teil eines Zivilisationsbruchs gewesen, der in Kultur und Wissenschaft nachwirke, sagte Lammert auf einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Bücherverbrennung in der Berliner Humboldt-Universität.

Am 10. Mai 1933 hätten nur wenige Meter von der Universität entfernt auf dem Berliner Opernplatz, dem heutigen Bebelplatz, NS-Studenten ein „bizarres Staatsschauspiel“ inszeniert - mit Unterstützung der Professoren, wie Lammert betonte. Die Scheiterhaufen seien ein Symbol für die mutwillige Zerstörung und die Selbstaufgabe der Demokratie. Der Exodus der Intellektuellen habe einen kulturellen und wissenschaftlichen Aderlass ausgelöst. Lammert zitierte den Schriftsteller Joseph Roth, der schon vor Machtantritt der Nationalsozialisten gesagt hatte: „Sie werden unsere Bücher verbrennen und uns damit meinen.“

Der Präsident der Humboldt-Universität, Jan-Hendrik Olbertz, sagte, die Hochschule habe dabei eine unrühmliche Rolle gespielt. Kein Professor habe Einspruch gegen die Verbrennung erhoben, die Initiative für die „schwarzen Listen“ sei von den Studenten ausgegangen.

Auch an weiteren Orten in Deutschland wurde am vergangenen Freitag an die Bücherverbrennung erinnert. Mit der „Aktion wider den undeutschen Geist“ hatten die Nationalsozialisten in mehr als 20 Städten Tausende Werke bekannter Autoren vernichtet, darunter Bücher von Lion Feuchtwanger, Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Sigmund Freund und Karl Marx. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) nannte die Bücherverbrennung einen „Akt der Barbarei und der antidemokratischen Hetze“. Mit den Büchern seien auch Toleranz, Liberalität und Pluralismus verbrannt.

Mit einer Kunstaktion wurde auf dem Münchner Königsplatz der Vernichtung der Bücher gedacht. Der Künstler Wolfram Kastner verbrannte ein Stück Rasen - genau dort, wo die Bücher verfemter Autoren 1933 brannten. „Über die Geschichte darf kein Gras wachsen“, erklärte Kastner. Anschließend lasen Freiwillige aus Büchern der damals sogenannten „Reichsfeinde“, darunter Bertolt Brecht, Heinrich und Klaus Mann, Alfred Döblin und Erich Maria Remarque.