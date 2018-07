(adi) - Wenn Esslingens Städtische Musikschule auf 60 erfolgreiche Jahre zurückblickt, darf es zur Feier des runden Geburtstages schon mal etwas Besonderes sein: Mehr als 100 Mitwirkende werden in einer Zusammenarbeit von Musikschule und Theodor-Heuss-Gymnasium das Broadway-Musical „One Touch of Venus“ aufführen. Premiere ist an diesem Mittwoch im Zentrum Zell.

Kurt Weills Musical aus dem Jahre 1943 bietet eine humorvolle Variante des bekannten „Pygmalion“-Stoffes: Als ein junger Mann einer Venus-Statur im Haus eines Kunstsammlers zum Spaß einen Verlobungsring ansteckt, wird das Kunstwerk mit einem Mal lebendig. Sie verliebt sich