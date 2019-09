StuttgartZum Saisonauftakt rockt ein Gospelchor die Komödie im Marquardt: toll besetzt, schön gesungen und vielleicht ein wenig grobmotorisch im Humor wird das Musical „Sister Soul und ihre Schwestern“ zum umjubelten Erfolg für die Unterhaltungsabteilung der Stuttgarter Schauspielbühnen. Wenn die singenden Nonnen durchs Parkett swingen, steht das Publikum in den Reihen.

Die Handlung spielt nicht etwa im Mutterland des Souls, sondern mitten in Stuttgart: In einer Kaschemme im Leonhardsviertel beobachtet die Nachtclubsängerin Josephine Becker (deren Name natürlich nur rein zufällig an Josephine Baker erinnert) einen Mord, begangen ausgerechnet von