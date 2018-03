Stuttgart - Ungewöhnliche Programme bedeuten leere Konzerthäuser? So rechtfertigen Veranstalter gerne ihren Hang zu programmatischem Mainstream. Aber wer die Konzerte der Stuttgarter Philharmoniker besucht, wird eines Besseren belehrt: Mit ihren fein durchdachten Konzertreihen haben sie sich in Stuttgart ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, weswegen der Beethovensaal auch im jüngsten Konzert gut gefüllt war. Zumindest in der ersten Hälfte waren wieder echte Raritäten zu hören: Die beiden Konzertstücke für Klavier und Orchester op. 92 und 134 von Robert Schumann flankierten dessen