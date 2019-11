MöhringenFrüher destillierte man erfolgreiche Musicals aus Romanen: „Das Phantom der Oper“ oder „Les Misérables“ entstanden so, „My Fair Lady“ und die „West Side Story“ wurden auf originelle Weise aus Theaterstücken großer Autoren adaptiert, „Cats“ gar aus Gedichten. Heute nimmt man einen bekannten Film und schmeißt ihn eins zu eins auf die Bühne, ein paar Monate wird das Stück schon laufen. „Rocky“ fiel in diese Machart, danach „Bodyguard“ und „Anastasia“, nun kommt als deren Nachfolger „Ghost – Nachricht von Sam“ ins Stage-Palladium-Theater in Möhringen, das Musical nach dem erfolgreichen Liebesfilm mit Patrick Swayze, Demi Moore und Whoopi Goldberg