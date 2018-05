Anzeige

Altenburg (dpa) - Der Streit um die Führung des Lindenau-Museums in Altenburg in Thüringen und um die Zukunft des Gerhard-Altenbourg-Preises nimmt an Schärfe zu. Das Landratsamt Altenburg als Träger des Museums bestätigte Informationen, wonach die vom Kuratorium für 2016 auserkorene Künstlerin die Auszeichnung wegen der aktuellen Querelen ausgeschlagen habe. Hintergrund des Streits ist, dass die Altenburger Landrätin Michaele Sojka (Linke) Änderungen am Konzept der Auszeichnung plant. Außerdem will sie den Vertrag von Museumsdirektorin Julia M. Nauhaus, der im Sommer ausläuft, nicht verlängern.

Der Altenbourg-Preis ist benannt nach dem Maler und Grafiker Gerhard Altenbourg (1926-1989). Das Museum verfügt über einen großen Bestand seiner Werke. Die Auszeichnung wird bisher im Zwei-Jahres-Rhythmus vergeben. Diskutiert wird nun, den Turnus zu verändern. „Künftig soll mehr Wert gelegt werden auf die Vermarktung des Preises und des Preisträgers, um letztlich auch die Bekanntheit des Museums zu steigern und mehr Besucher zu generieren“, teilte das Landratsamt auf Anfrage mit. Der neue Kurs soll bei der Kuratoriumssitzung Ende November eine hitzige Diskussion entfacht haben. Aus Protest hatten fünf Mitglieder - darunter namhafte Museumsleiter - ihren Austritt erklärt.

Bekannt ist das Lindenau-Museum für seine Sammlung frühitalienischer Tafelbilder. Zudem beherbergt es unter anderem Werke von Künstlern wie Otto Dix und Conrad Felixmüller. Das abseits von Touristenströmen gelegene Haus erreicht aber trotz seiner hochkarätigen Bestände weniger als 20 000 Besucher im Jahr.