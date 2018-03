Anzeige

Berlin (dpa) - Die Multiplex-Kinos in Deutschland haben 2012 einen Rekordumsatz von gut 531 Millionen Euro erzielt. Nach Rückgängen in den vorangegangen beiden Jahren war dies ein Anstieg um 7,5 Prozent gegenüber 2011 und der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1991, wie die Filmförderungsanstalt FFA mitteilte. Danach erzielten alle Kinos zusammen 2012 einen Umsatz von 1,033 Milliarden Euro - so viel wie noch nie. Der Anteil des deutschen Films ging aber von 21,8 auf 18,1 Prozent zurück. Die vorgelegten Zahlen zeigen, dass mehr als die Hälfte des Ticketumsatzes auf die Multiplexe entfiel, obwohl sie nur knapp 40 Prozent der insgesamt 4617 Leinwände stellen - Grund sind die höheren Ticketpreise, die im Schnitt bei 8,27 Euro lagen.