StuttgartGute Musik und ein großartiges Ensemble: Das neue Musical in Stuttgart-Möhringen stellt nicht, wie so manche Vorgänger, Effekte vor Substanz, sondern setzt ganz im Sinne einer jahrhundertealten Theatertradition auf eine spannend erzählte Geschichte mit Moral; die hochberühmte literarische Vorlage stammt immerhin von Victor Hugo. „Der Glöckner von Notre-Dame“ wird, wie die meisten Musicalproduktionen in jüngerer Zeit, von der Stage Entertainment auf Rundreise durch Deutschland geschickt, nach Stationen in Berlin und München residiert die dunkle Geschichte von Quasimodo nun als Nachfolger von „Mary Poppins“, einem anderen Erfolgsstück aus dem