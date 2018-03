Mit den 1799 entstandenen sechs Streichquartetten op. 18 knüpfte Ludwig van Beethoven an seine Vorbilder Haydn und Mozart an. Doch er imitierte sie nicht, sondern fand seinen eigenen Stil mit jener unverwechselbaren Handschrift, die schon auf Beethovens Spätwerk hinweist. Das Quartett c-Moll aus dieser Serie erklang bei einer „Schubertiade“ im katholischen Gemeindehaus in Mettingen. Protagonist der Aufführung am bundesweiten Tag der Musik war das Staufer-Quartett.Nach dem kraftvoll gesetzten ersten Thema und einer Durchführung, in der die Tongeschlechter Dur und Moll innerhalb kürzester Zeit umschlugen,