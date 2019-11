Filderstadt/WendlingenIn die Wirtschaftsgeschichte der 1920er-Jahre ist Maria Nikolai für die Recherchen zum zweiten Band ihrer Trilogie eingetaucht. „Die Schokoladenvilla. Goldene Jahre“ heißt der zweite Band (Penguin Verlag, München, 10 Euro). Im Mittelpunkt ihres neuen Romans steht eine Stuttgarter Fabrikantenfamilie, die in den Wirren der Weimarer Republik um ihre Träume kämpfen muss. Da ließ sie sich von der Historie der großen Stuttgarter Schokoladenfirmen wie Eszet, Moser-Roth und Waldbaur inspirieren. Ihr einfühlsamer Stil kommt an. Auf der aktuellen Bestsellerliste von Spiegel online steht die Metzingerin auf Platz 10. Am Freitag, 8. November,