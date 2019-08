NeuhausenGlücklich sind Jan-Hendrik Pelz und Johanna Mangold über den Erfolg ihres Ausstellungsprojekts „Elixus“ beim Kunstverein Neuhausen. Die beiden Absolventen der Staatlichen Akademie für Bildende Kunst in Stuttgart haben fast drei Jahre an dem Projekt gearbeitet. Jetzt hat das Kunstmuseum in Stuttgart die Hauptteile ihres Zaubertrank-Projekts gekauft. Die Videos und Exponate werden wohl im Herbst auch in Stuttgart gezeigt.

„Mit dem Ankauf ist unsere Arbeit finanziert“, freut sich Johanna Mangold. Davon ist auch ihr Künstlerkollege Pelz begeistert. „Wir hatten drei Jahre lang ziemlich hohe Kosten. Diese Ausgaben sind jetzt durch den Ankauf