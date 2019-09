StuttgartGroßer Bahnhof in den Stuttgarter Wagenhallen: Der künstlerische Leiter der Bachakademie, Hans-Christoph Rademann, ist da, der Stuttgarter Kulturbürgermeister Fabian Meyer, der Domkapellmeister Christian Weiherer, Wagenhallen-Geschäftsführer Stefan Mellmann und Elisabeth Kuon vom Kunstmuseum Stuttgart. Vorgestellt wird eine neue Konzertreihe, mit der die Bachakademie die herkömmliche Bewegungsrichtung im Konzertbetrieb umkehren will: „Hin und weg“ ist der Titel der zunächst drei Veranstaltungen, in denen sich die Musiker zum Publikum begeben wollen. „Unser Wurzelwerk“, sagt Rademann (und meint damit Musik Johann Sebastian Bachs), „wollen wir