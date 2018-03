Anzeige

Monaco (dpa) - Skandal-Sängerin Miley Cyrus („Wrecking Ball“) hat als einer der großen Stars beim World Music Award in Monaco abgeräumt. Bei der Auszeichnung mit Publikumswertung sicherte sich die 21-jährige US-Musikerin die Preise als „Beste Entertainerin“ und die „am besten verkaufte Künstlerin“. Nominiert war Cyrus in 14 Kategorien. Ebenfalls in Monaco mit dabei und für ihre Musik ausgezeichnet unter anderem: Sänger Ricky Martin („Livin‘ la Vida Loca“), die deutsche Gruppe The BossHoss („Don‘t Gimme That“), die US-Band Fall Out Boy oder der belgische Sänger Stromae („Alors on danse“). Die US-Sängerin Mariah Carey wurde mit einem „Pop Icon Award“ für mehr als 200 Millionen verkaufte Alben geehrt.