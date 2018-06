StuttgartEinen der „fruchtbarsten und scharfsinnigsten Rechtsdenker der Gegenwart“ nennt die Jury des Hegelpreises – vier Fachjuroren sowie Vertreter des Stuttgarter Gemeinderats – ihren diesjährigen Preisträger: den Frankfurter Rechtshistoriker Michael Stolleis, der am Montagabend im Stuttgarter Rathaus die Auszeichnung erhielt. Stolleis, 1941 in Ludwigshafen geboren, habilitierte 1973 an der Uni München mit der Studie „Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht“. Sein Hauptwerk ist die vierbändige „Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland“, die von 1988 bis 2012 erschienen ist, den Zeitraum von 1600 bis 1990 abdeckt und als