StuttgartGroße Teile der Kelly Family, die in den 90er-Jahren zu den kommerziell erfolgreichsten Popbands in Europa zählten, treten nach zahlreichen Soloprojekten inzwischen wieder gemeinsam auf. Nur Michael Patrick Kelly, einst Schwarm einer ganzen Generation, treibt weiterhin seine Solo-Karriere voran. Und wer sein Konzert auf der ausverkauften Freilichtbühne auf dem Stuttgarter Killesberg erlebt hat, muss konstatieren: Das ist gut so. Das Gastspiel fand im Rahmen seiner letztjährigen iD-Tour statt, die aufgrund der sensationellen Nachfrage verlängert wurde. „iD“, das als Logo groß im Bühnenhintergrund prangt, steht für Identität. Wer bin ich? Wer Du?