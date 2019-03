Neuhausen/MetzingenLebensgeschichten starker Frauen erzählt die Bestseller-Autorin Maria Nikolai im Roman „Die Schokoladenvilla“, Teil 1 einer Trilogie. Mit dem mehr als 656 Seiten starken Werk, das als Taschenbuch erschienen ist (Penguin Verlag, 10 Euro), schaffte sie es bis auf Platz 11 der Spiegel-Bestsellerliste. In der Familiensaga zeichnet Nikolai das Porträt der jungen Fabrikantentochter Judith und deren Mutter Hélène, die sich aus den Fesseln des Schokoladen-Patriarchen Wilhelm Rothmann befreien. Am Freitag, 29. März, 19.30 Uhr, liest die Metzingerin im Foyer des Oberen Schlosses in Neuhausen aus ihrem Roman, der um die Jahrhundertwende in